MC Gui é acusado de fazer publicidade enganosa e foge da Justiça há dois anos

O funkeiro MC Gui, perdeu mais um processo na Justiça. No entanto, a ação já se arrasta há dois anos porque o artista tem conseguido fugir de cumprir suas obrigações. Desta vez, o cantor foi processado por dois seguidores após uma publicidade supostamente fraudulenta feita por ele.

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, fãs entraram com uma “ação de indenização por danos materiais e morais”. Além dele, o cantor MC Davi também responde ao mesmo processo. Nos autos, os dois fizeram divulgações da empresa “JP Imports”, uma loja virtual de “produtos importados”.

A defesa deles afirmou que na ação, os cantores também atuam nas redes sociais como influenciadores digitais e isso fez com que eles acabassem decidindo se envolver com a empresa. De acordo com as vítimas, Gui e Davi demonstravam que além das publicidades, eles tinham um relacionamento pessoal de "amizade" com os proprietários "JP Imports".

A proximidade com os donos, fez com que seguidores se sentissem seguros de comprar os produtos da empresa. Acontece que, a publicidade não passou de um golpe. As vítimas gastaram R$ 50 mil em produtos e não receberam as compras. O caso foi parar com um boletim de ocorrência contra a loja e acabou sobrando para os MCs Gui e Davi.

Contudo, após dois anos, MC Gui nunca foi encontrado pela Justiça, enquanto MC Davi já se apresentou no processo e até mesmo ofereceu sua defesa. A ação movida contra os dois pede o pagamento em danos materiais de R$ 51.110 e em danos morais R$ 20 mil.

Este ano, a defesa das vítimas pediu a renovação da citação de Guilherme Kauê, o MC Gui, para que, finalmente, ele cumpra seus compromissos com a Justiça. E continuam batendo na tecla de que os cantores têm uma responsabilidade desde o início.