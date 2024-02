Sabrina Sato e Nicolas Prattes fazem viagem romântica

Clima de romance no ar! Sabrina Sato e Nicolas Prattes não escondem mais que estão juntos. Apesar de não anunciarem publicamente que estão namorando, esde o Carnaval no Rio e em São Paulo, os dois tem dado sinais. O ator chegou a confirmar durante uma entrevista, entre linhas, que está sim com a apresentadora: "É o amor".

Contudo, nos últimos dias os seguidores notaram que Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão em uma viagem romântica. Isso mesmo, neste fim de semana, o ator, de 26 anos e a comunicadora de 43 anos, postaram stories no Instagram de um macaquinho na sacada do local onde estão hospedados.

Há quatro dias, Sabrina Sato chegou a agitar a internet, após comentar em uma foto do amado no Instagram: "Lindo". Os seguidores não perderam tempo e comentaram: "Casal lindo", escreveu um seguidor. "Shippo muito esse casal", disparou outro fã.

Vale lembrar que, após rumores, o ator Nicolas Prattes, confirmou que está vivendo um romance com Sabrina Sato.. A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Perline em seu X, antigo Twitter. Ao ser questionado sobre o que o levou a ir até São Paulo, o ator carioca respondeu: "o amor".

Ele acompanhou a rainha de bateria da Gaviões da Fiel no Desfile das Campeãs, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. As especulações ganharam força após Nicolas e Sabrina terem sido fotografados juntos na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. Rumores sobre o envolvimento dos dois já estavam circulando nas redes sociais.







