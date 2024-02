BBB 24: Mulher de Rodriguinho detona equipe de Fernanda: "Judas"

Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho detonou a equipe de Fernanda Bande, após os administradores das redes sociais organizarem mutirão para eliminar o pagodeiro do "BBB 24". Isso porque, no último paredão, o perfil oficial do brother declarou torcida a sister para salvar a modelo.

Em uma publicação no Instagram, Bruna Amaral afirmou que esse posicionamento foi de "ingratidão". "Quando a Fernanda foi para o paredão, unimos a torcida do Rodrigo e votamos muito para ela ficar. Inclusive, eu votei muito até o último minuto. Enfim, a INGRATIDÁO! Porém, nada como um dia após o outro”, disse Bruna.



Na sequência, ela também alfinetou os administradores de Pitel: “Seguimos pra segunda PIADA da noite! Gente eu estou chocada como o Rodrigo está andando com vários Judas. Aliás, andava! Dentro e fora da casa”, finalizou.

Entretanto, a equipe das sister decidiram juntar as torcidas para eliminar o Rodriguinho por falas do brother dentro do jogo sobre elas. "Nesse paredão seremos 'fora Rodriguinho' pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não disperse os votos e vamos com tudo para salvar nossa loba", disparou nas redes sociais.

Na web, internautas reagiram ao posicionamento das equipes. "Que loucura é essa? É fora Lucas, pô. Que trairagem, a Fernanda jamais aceitaria isso", escreveu um seguidor. "Poxa, aí não. Contra o grande aliado dela? O Buda lá não ajuda ela em nada. Rodriguinho ainda vota a favor. Péssima orientação", pontuou outro fã.