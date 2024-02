Maju Coutinho debocha de Bambam ao vivo: "Tem futuro não"

Neste final de semana, Kleber Bambam, enfrentou Popó Freita em uma luta que durou apenas 36 segundos. O assunto, é claro, virou piada nas redes sociais e matéria no Fantástico. No entanto, não só a luta chamou a atenção, como o comentário da apresentadora Maju Coutinho ao final da entrevista com o ex-BBB.

Na matéria, o campeão do "BBB 1" afirmou que não foi demérito nenhum perder para o Popó e afirmou que seguirá no boxe. E Maju Coutinho disparou: "Falou e disse, a obrigação é somente dele. Mas ó, é melhor lembrar de você, Bambam, lá no primeiro Big Brother Brasil do que como lutador de boxe, tem futuro não. Mas valeu mesmo assim", disparou a jornalista.

A fala da apresentadora dividiu a opinião dos telespectadores. "Seja qual for o resultado, Maju deveria ter ficado caladinha, que ela ganhava mais", detonou um seguidor. "Quem é a Maju Coutinho pra dizer se alguém pode ou não ser algo, se ele se esforçar e treinar pode ser um lutador", defendeu outro seguidor.

No entanto, outros entraram na brincadeira: "Reportagem durou mais do que a luta", comentou um telespectador. "Bambam foi pago pra apanhar, Maju foi paga pra zoar. Quem tá aqui comentando de graça somos nós", comparou outro fã.

Apesar da repercussão, Kleber Bambam ignorou o comentário feito pela jornalista Maju Coutinho. Contudo continua compartilhando com seus seguidores a repercussão positiva que a luta proporcionou pra ele.

