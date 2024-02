BBB 24: Mãe de Davi revela como está a relação com Mani Rêgo

O nome de Davi Brito é pauta dentro e fora da casa do "BBB 24". Isso porque, desde que o baiano ganhou o coração do público, foi noticiado uma suposta rivalidade entre a mãe Elisângela Brito e a namorada, Mani Rêgo.

A companheira de Davi garantiu que não tem nenhum problema ou rivalidade com a sogra. Por sua vez, a mãe do baiano abriu o jogo durante uma entrevista ao PodZé, da BNewsTV. "Eu só vejo Mani quando é um aniversário, quando é um churrasco, que a gente conversa, ou então pelo telefone. Eu não sei de onde se criou esse embate entre eu e ela", iniciou.

Elisângela reconhece o esforço da nora pelo seu filho Davi Brito. "Ela está lá trabalhando, ela está lutando por Davi lá, que também não deve estar sendo fácil, que também deve estar sendo atacada. Eu estou de cá, e teve um dia que eu disse 'mani luta aí por Davi e eu vou lutar de cá, e juntos nós vamos lutar por Davi'", disparou a mãe do brother.

Questionada sobre a diferença de idade entre os dois, Elisângela respondeu que nunca viu problema e afirmou que os dois se combinam. "Eu sempre vi Mani nas datas comemorativas. Davi tem 21 anos e Mani tem 42 hoje, mas se identifica o estilo de vida deles. E eu fui conhecer a família da Mani e é na mesma estrutura, igual ao nosso estilo de vida, são parecidos o nosso estilo de vida".

Vale ressaltar que, recentemente, surgiu uma notícia que existia as duas teriam protagonizado um barraco na rua. Contudo, as duas negaram e Elisângela disse que propôs à Mani colocar um fim nas fofocas. ""Eu sugeri a ela: 'vamos gravar um vídeo, nós duas juntas para desfazer isso'. Sabe o que ela falou? Eli, se a gente hoje gravar um vídeo, as pessoas vão nos difamar da mesma forma. Deixa o povo falar e vamos lutar juntas [...] o que importa é nossa consciência [...] "Nem eu e nem vejo Mani brigando na rua. Nem imagino essa cena. Ela vive na vida dela e eu vivo na minha", concluiu.