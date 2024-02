Virginia e Zé Felipe contratam policiais para proteger a filha na escola

Virginia Fonseca rebateu nesta terça-feira (27), a enxurrada de críticas recebidas por contratar dois seguranças para acompanhar a pequena Maria Alice na escola. A influenciadora também comentou sobre os rumores de que pais de coleguinhas debocharam da situação.

"Primeiro dia de aula não!! Todos os dias até ela parar de estudar kkk [Maria Flor e José Leonardo entram nisso também] E são 2 seguranças! Um dentro da escola e um do lado de fora… e se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão. Segurança nunca é demais e nós aqui gastamos o que for preciso para a segurança dos nossos filhos", escreveu a influenciadora compartilhando uma notícia.

Em seguida, Virginia Fonseca também se surpreendeu com a informação de que os pais estavam debochando do fato dela ter contratado dois seguranças para ficarem acompanhando Maria Alice. "O mundo é cruel e eu não pago para ver. Obs: se isso for real, eu pensei que as picuinhas de pais demoravam um pouco mais viu", disparou.

Durante o desabafo, a esposa de Zé Felipe aproveitou para revelar que ninguém sai de casa sem segurança. "Não é só na escola, não. No parquinho aqui do condomínio elas não vão sem segurança. Não pisa fora de casa sem segurança. Não anda, gente. Vai me desculpar, mas enquanto Deus me permitir e der condições vai andar com segurança", afirmou.

Por fim, Virginia explicou aos mais de 40 milhões de seguidores que o Zé Felipe compartilha da mesma preocupação. ""Não sou só eu que não. Zé Felipe também é o bitolado. Inclusive, na escola ele queria mandar três. Eu já falei 'Calma, Zé! Dois tá bom. Um fora e um dentro'. Mas se começar a reclamar também, vai três", finalizou.

O caso veio à tona após a jornalista Fábia Oliveira noticiar que o primeiro dia de aula da Maria Alice foi um evento. Segundo as fontes da colunista, a pequena estaria rodeada de seguranças e que a situação virou piada e muitos deles riram da "preocupação excessiva".