Atriz Cássia Linhares é processada por expor filho de tatuadora

Sumida das telinhas, a atriz Cássia Linhares está sendo processada pela tatuadora Lavínia Mesquita por publicar um vídeo dela brincando com o filho sobre tatuagens. Acontece que, na publicação, a artista insinuou que a profissional estaria tatuando de verdade o próprio filho. A coluna Mariana Morais teve acesso com exclusividade ao processo e conversou com a jovem, que está sofrendo retaliações.

O vídeo compartilhado teve mais de 150 mil visualizações e diversas pessoas detonaram Lavínia nas redes sociais. "Desculpa, mas não dá. Mãe de dois, um com 10 anos e outra com 15, eu preciso dizer: É um crime influenciar crianças nesse nível. Infelizmente eles não têm conhecimento suficiente para fazer escolhas definitivas nessa fase da vida. Por favor, precisamos permitir que as crianças sejam crianças. O mundo agradece", escreveu Cássia Linhares, que apagou a publicação 20 dias depois, mas sem pedir desculpas.

Ao ter conhecimento da exposição distorcida, a tatuadora Lavínia Mesquita perdeu clientes e começou a ser atacada na web. À coluna, ela contou detalhes do que aconteceu: "A partir do momento que me mandaram, eu fiquei sem entender porque ela tinha feito questão de vir no meu perfil pegar meu vídeo e postar no perfil dela, sendo ela uma pessoa pública. Se ela tinha alguma questão quanto ao vídeo, bastava expressar a opinião dela num comentário ou numa mensagem", iniciou a tatuadora.

Em seguida, Lavínia continuou o desabafo sobre afirmarem que ela não era uma boa mãe. "Um erro grave. Ela afirmou que tatuei meu filho de 3 anos, como se eu fosse uma péssima mãe e um perigo pra ele. Quem seria doido de tatuar o próprio filho?", perguntou a profissional.

Por fim, Lavínia Mesquita contou que Cássia Linhares não a procurou e que disseminou uma Fake News. "Isso afeta diretamente a minha imagem, como mulher, mãe e profissional. O que meus seguidores, clientes e familiares vão achar de uma mãe que pode tatuar o próprio filho? Afinal, vindo de uma atriz famosa, tem muita gente que acredita fielmente no que ela fala", aponta a artista.

Processo

Após tentativas de contato com a atriz Cássia Linhares, Lavínia Mesquita decidiu procurar a Justiça. O advogado Valmir Olimpio Ferreira Junior explicou o processo: "A primeira tentativa de resolução foi via comentário na própria postagem, na qual a Cássia Linhares rebateu logo abaixo, ou seja, tomou ciência da insatisfação. A Lavínia esperou quase 20 dias depois do seu comentário e o vídeo permaneceu em sua página", disse a defesa da tatuadora.

O advogado também afirmou que está pedindo reparação por danos morais e materiais: "Buscamos no Judiciário a reparação pelo dano (moral e material) causado à Lavinia, pela violação de seu direito de imagem, provocada pela atriz e apresentadora Cássia Linhares", concluiu o profissional.









