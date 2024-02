Thomaz Costa desiste de conteúdo adulto para vender peças íntimas usadas

A coluna Mariana Morais teve acesso a um conteúdo exclusivo para assinantes do influenciador Thomaz Costas. Contudo, se você esperava encontrar fotos e vídeos íntimos do rapaz, pode desistir. Isso porque, o criador de conteúdo desistiu de compartilhar imagens picantes desde que se converteu ao cristianismo no final do ano passado. Desde então, ele passou a fazer venda de peças de roupas, como cueca e até meia suja.

Nos vídeos que tivemos acesso, Thomaz mostra as peças que ele separou para a venda e divulga os valores. "Vou fazer o seguinte, ao invés de mandar as duas [cuecas] por R$ 1500,00, vou mandar uma por R$ 800,00 e a outra por R$ 800,00 também. E a cueca já foi, já, já", iniciou ele mostrando as peças embaladas.

Na sequência, o influenciador compartilhou que também venderia meias suadas. "Vocês viram lá no meu Instagram principal o quanto que eu suei hoje treinando, né? Ó, toda molhada de suor. Vou vender, hein, mano? Vou vender a meia. Vou vender essa daqui, ó. Essa, suada que eu usei ontem e tô usando hoje pra treinar [...] Quem vai ser o sortudo que vai levar primeiro", mostrou Thomaz.

Virou moda

E essa mudança de conteúdo feita pelo influenciador não é um caso isolado, muitos estão deixando entregar vídeos e fotos íntimas aos assinantes para vender ganhar mais dinheiro dentro da plataforma. Como é o caso do ex-marido de Preta Gil, o Rodrigo Godoy.

Nesta terça-feira (27), veio à tona que o personal trainer cobra na plataforma R$ 50 aos assinantes. Acontece que, além de não entregar conteúdos íntimos, Rodrigo Godoy só publica foto de cueca, mostrando as pernas ou fumando maconha e isso tem gerado revolta do público.

Para piorar a situação, os fãs revelaram que agora o ex-marido de Preta Gil está anunciando a venda de objetos pessoais em desuso, como por exemplo, vendendo seu sapato usado. Na web, os internautas estão detonando Rodrigo. "Acho chiquíssimo quando a lei do retorno vem a galope", escreveu. "Esperar o que de quem enganou a Preta Gil?", disparou outro fã da cantora.

Thomaz Costa desiste de conteúdo adulto para vender peças íntimas usadas pic.twitter.com/uzINfAo5eL — Mariana Morais (@moraismarianam) February 28, 2024