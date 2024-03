Record muda dinâmica inicial de "A Grande Conquista"; Saiba detalhes

A coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade detalhes da próxima edição de 'A Grande Conquista 2', na Record. Neste ano, a direção do reality show comandada por Rodrigo Carelli, decidiu fazer mudanças na dinâmica para agitar o programa.

Nossa coluna apurou que, diferente do ano passado, a segunda temporada vai contar mais participantes e vai começar de uma forma diferente. O início de 'A Grande Conquista' não será mais dividido entre 'Vila' e 'Mansão'. Serão aproximadamente 100 participantes convivendo na Vila e disputando pra ser um dos 20 escolhidos. Os jogadores que garantirão vaga na Mansão vão subindo no decorrer das eliminações.

Além dessa novidade, descobrimos que a escolha dos participantes está chegando na fase final e o confinamento começará no dia 17 de abril. Estrategicamente, a Record vai esperar o fim do Big Brother Brasil para voltar a atenção do público para um novo reality, que desta vez, promete entreter os telespectadores.

Nova apresentadora

No início desta semana, o colunista Flavio Ricco divulgou também outra mudança na edição deste ano. Rodrigo Carelli tirou a ex-Global Mariana Rios do comando de ' A Grande Conquista' e convidou Rachel Sheherazade.

Contudo, após a divulgação da nova apresentadora do reality show da Record, a atriz Mariana Rios se pronunciou e esclareceu que ela decidiu não apresentar o programa. "Nos dois últimos anos, tive duas grandes oportunidades, tanto apresentando a Ilha Record quanto a Grande Conquista. Dois trabalhos que foram verdadeiros presentes para mim. [...] E só eu sei o quanto foi difícil tomar a decisão em não aceitar o convite para apresentar a segunda temporada”.