BBB 24: Ex-brother detona Thais Fersoza e a culpa por problemas psicológicos

O ex-BBB Maycon Cosmer quebrou o silêncio após ser citado pela esposa em uma polêmica com a apresentadora do 'Bate-papo BBB', Thais Fersoza. O conhecido como Tia da Merenda, detonou a esposa do Michel Teló e afirmou que o tratamento que recebeu após a sua eliminação no "BBB 24" o deixou com problemas psicológicos.

O cozinheiro começou comparando o tratamento que recebeu com o do cantor Rodriguinho, após a eliminação. "Eu acho que ela deveria ter esse comportamento [igual ao com Rodriguinho] com qualquer outro ser humano [...], afinal, é esse o posto que ela ocupa", iniciou o ex-brother.

Em seguida, Maycon Cosmer disparou que Thaís Fersoza o atacou durante a entrevista e reproduziu falas como se fossem dele. "Ela assume uma posição de ataque e colocou falas que eu não pronunciei como sendo minhas", desabafou.

Contudo, o ex-BBB rasgou o verbo e detonou a apresentadora. "Atacar pessoas não faz parte do roteiro, eu sou contrário dela, estudei jornalismo e escolhi e ser a tia da merenda, ela está agarrando uma oportunidade da qual estar óbvio lhe faltar competência para tanto".

Por fim, a Tia da Merenda culpou Thaís Fersoza por problemas que vem enfrentando depois do reality e revelou que a TV Globo está prestando apoio médico. "A minha vida financeira e psicológica mudou muito, ambas para pior. A emissora está me dando suporte com médicos, já a financeira está um caos", finalizou Maycon.

Vale lembrar que Maycon Cosmer foi o primeiro eliminado do "BBB 24" com apenas 8,46% dos votos. Nos primeiros paredões, o público deveria votar em quem queria que continuasse no jogo. A rápida participação do cozinhero foi rodeada de polêmicas e brigas.