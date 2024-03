Empresário condenado a pagar R$ 30 mil por difamar Xuxa pode ser preso

Empresário Adriano de Barros Caruso, condenado a pagar indenização para Xuxa Meneghel por difamação, pode ser preso. Isso porque, a Justiça de São Paulo determinou que ele transferisse R$ 30 mil à apresentadora. O valor poderia ser dividido em 25 parcelas, no entanto, parece que o dinheiro não foi transferido.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o empresário deixou a dívida em aberto. Assim, o mesmo ganhou prazo para comprovar o pagamento ou poderá ser detido. Ainda de acordo com o jornalista, a situação legal de Adriano é bem delicada.

Adriano de Barros tem uma condenação que abrange tanto o âmbito civil quanto o criminal. Segundo as fortes do colunistas, o empresário não fez o pagamento até a terceira parcela do acordo de indenização e isso entra no âmbito criminal.

A juíza Patrícia da Conceição Santos, da comarca de Mirassol, em São Paulo, determinou que Adriano de Barros comprove o depósito da terceira parcela da indenização sob pena de prisão. Porém, até o momento, foi confirmado que o condenado tenha resolvido a pendência financeira. Vale lembrar que Xuxa Meneghel destinou o valor a uma instituição de apoio à infância.