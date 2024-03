Filho de MC Marcinho acusa irmãos de ocultar bens

O imbróglio familiar da herança do MC Marcinho acaba de ganhar mais um capítulo. Todos imaginavam que os filhos do funkeiro teriam ficado milionários, no entanto, não foi isso que aconteceu. Os herdeiros declaram apenas o valor de mil salários mínimos deixados em bens. Foi descoberto que talvez o verdadeiro valor deixado pelo funkeiro não seja esse.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, um dos herdeiros decidiu se opor ao tio que foi levantado como inventariante. É isso mesmo, os filhos estão em uma nova luta na Justiça entre os parentes do saudoso cantor que ficou conhecido nacionalmente pelas músicas "Glamourosa", "Garota Nota 100".

Um dos filhos mais novo do MC Marcinho, identificado como Márcio André Mendes, de 17 anos, fruto do relacionamento com MC Cacau, revelou que seus irmãos estão escondendo o real patrimônio deixado pelo funkeiro em 2023.

“Adicionalmente, há indícios de que ele [Mauro Roberto], que era sócio do falecido, junto com os demais herdeiros, vêm perpetrando a dissipação do acervo patrimonial deixado pelo falecido, suspeita essa fortalecida após as notícias divulgadas recentemente pelas mídias digitais de que o de cujus deixou praticamente dívidas e um único imóvel a inventariar – o que sabe-se não ser verdade”, diz o documento.

O jovem que está sendo representado pela mãe, pede a remoção do tio do inventário. Ele também pede à Justiça que seja feita uma pesquisa junto à instituição bancária Bovespa para ver a movimentação financeira do tio dos últimos cinco anos, além de investimentos.

Por fim, o herdeiro também pediu que o Escritório de Arrecadação e Distribuição(ECAD), a Galerão Records de Dennis DJ, a editora do DJ Marlboro, entre outras, apresenta à Justiça todo e qualquer valor referente a royalties e direitos autorais que MC Marcinho tem para receber após sua morte. Além de ter solicitado à Receita Federal as últimas declarações do imposto de renda feito por MC Marcinho.