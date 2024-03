Anitta comemora aniversário fora do país pela primeira vez

Prestes a completar 31 anos, no próximo dia 30 de março, a cantora Anitta já está nos preparativos para celebrar mais um ano de vida. Sempre foi tradição da funkeira comemorar aniversário em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio. No entanto, desde o último ano, ela resolveu inovar ao realizar a celebração em São Paulo. Agora, a coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade que pela primeira vez, o evento será internacional.

Segundo apuramos, a Poderosa comemorará o aniversário este ano em Miami, nos Estados Unidos. A festa está marcada para o dia 26 de março. Vale ressaltar que os eventos da cantora sempre são muito requisitados. Anitta faz questão de escolher a dedo cada um dos seus convidados para não ter penetras. Ela, inclusive, já começou a distribuir convites para alguns de seus amigos, familiares e famosos aqui do Brasil para que marquem presença no evento.

Ano passado, Anitta comemorou os 30 anos em uma grande festa em São Paulo. Todos os anos, a artista faz questão de falar em seu perfil no Instagram que convidado não convidada. Agora, no entanto, o recado terá que ser dado aos novos coleguinhas estrangeiros que estão convidados para a comemoração.

Além disso, a funkeira recolhe o celular de todos os convidados para que todos aproveitem a noite sem se preocupar com "mídia" e, é claro, para que nada do que aconteça na festa vaze para a imprensa. As únicas imagens que circulam são as que ela mesma divulga durante o evento. Ela, inclusive, já começou a distribuir convites para alguns de seus amigos, familiares e famosos aqui do Brasil para que marquem presença no evento.

Anitta cobra posicionamento de Lula

Recentemente, a cantora Anitta cobrou atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a prisão do casal líbio-brasileiro Ahmed Hasan e Malak Hasan, na Turquia, por tráfico internacional de cocaína. A Polícia Federal do Brasil apontou que eles foram vítimas do golpe da mala no aeroporto de Guarulhos.

Anitta publicou um vídeo nas redes sociais, no último (3/3), e pediu a ajuda de Lula – ou de qualquer ministro de Estado do presidente – para que intervenham junto ao presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. “A última esperança deles é que o presidente saiba do caso, veja o caso, tente se comunicar com alguém do país para explicar que isso é máfia que ainda não foi pega no Brasil”, disse a cantora no vídeo.









< >