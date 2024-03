Zilu Godoy detona Dado e Graciele Lacerda para Wanessa Camargo

A vida pós expulsão do "BBB 24" de Wanessa Camargo acaba de ganhar mais um capítulo. Não é novidade que Zilu Godoy não gosta de Dado Dolabella e vem enfrentando publicamente o ator nas redes sociais, antes mesmo da cantora deixar o reality show. No entanto, a situação está ficando cada vez mais desconfortável.

Nas últimas semanas, Zilu expôs seu ranço por Dado Dolabella e descredibiliza as falas dele. Contudo, com toda a repercussão de Wanessa no "BBB 24", a ex de Zezé Di Camargo precisou tomar a frente em algumas ações para blindar a imagem da filha dos ataques. No início, Dolabella se pronunciava pela namorada na web, no entanto, Zilu tornou-se a voz decisiva.

Segundo informações do jornalista Matheus Baldi, do Glow News, Dado não teria gostado e reclamou com algumas pessoas sobre a forma que as coisas estavam sendo conduzidas. O ator, inclusive, teria aumentado o número de pessoas na equipe de adms das redes sociais. Mas segundo pessoas próximas, tudo ficou ainda pior quando as histórias de acusação de agressão de outros relacionamentos do artista voltaram a ter um “boom” na internet.

O ator Dado Dolabella teria culpado a participação da namorada no "BBB 24" sobre as acusações de violência doméstica no seu nome terem voltado à tona. Por isso, ele decidiu também contratar uma equipe para gerir o “caos” na sua vida. De acordo com informações, o custo por esses novos profissionais contratados seria pago ao final do reality show.

Zilu teria descoberto toda a armação e as contratações feitas pelo ator e não autorizou. Godoy, mãe da cantora, sentiu que Dado queria tirar proveito da situação. Além disso, Dado teria gerado um desconforto afirmando que o ex-marido de Wanessa Camargo, o empresário Marcus Buaiz, ainda estaria interessado que a cantora saísse queimada do Big Brother Brasil.

Por sua vez, Zilu Godoy teria reforçado o respeito e o carinho que sente pelo pai dos netos e conseguiu contornar a situação. E mesmo tentando privar Wanessa de todas as polêmicas, a mãe decidiu sentar e conversar com ela sobre tudo que aconteceu.

“Até a mulher do ex dela [Isis Valverde] teve mais cuidado e consideração. Cuidou dos meninos e evitou qualquer situação que pudesse prejudicá-la”, teria relatado Zilu. A empresária ainda completou: “Ele [o Dado] é igual a outra lá [se referindo à Graciele Lacerda]. Só olha para o próprio umbigo, não se preocupa com a nossa família. Mais um que veio para atrapalhar”, disparou.

O jornalista Matheus Baldi também descobriu que Wanessa tem evitado fazer muitas ligações para namorado Dado Dolabella, principalmente na frente de Zilu. Pois apesar de saber que a família é contra o relacionamento, ainda sim, ela deseja reencontrar o amado.