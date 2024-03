Maiara intriga a web com mudança radical em suas curvas

A cantora Maiara, da dupla, Maraísa, compartilhou com os seguidores nesta terça-feira (5), uma foto de biquíni e chamou atenção pelas curvas. No último ano, a artista passou por uma mudança radical. Além de passar por uma lipoaspiração, ela perdeu 23 quilos.

Em uma foto no story, Maiara mostrou o resultado do processo usando um biquíni de cintura alta e fazia uma selfie em frente ao espelho. Na web, seguidores ficaram agitados com a mudança da cantora. "Ficou linda e não ficou com aspecto de magreza excessiva, está bem proporcional pra ela", escreveu uma fã.

"Maravilhosa, se teve caneta ou cirurgia, tudo bem. O importante que ela mantém e está feliz com resultado, não é fácil perder peso", disparou outra seguidora. Aos comentário negativos, uma internauta defendeu: "Se vocês não gostaram, evitem comentar. A gente não palpita sobre corpo alheio não", afirmou.

Vale ressaltar que Maiara também realizou outras cirurgias plásticas, além da lipoaspiração. A cantora também fez bariátrica, implante de silicone nos seios e colocou um balão gástrico no estômago. Ano passado, a sertaneja chegou a interromper a agenda de shows da dupla foi pausada para que Maiara fizesse um procedimento estético.

Maiara volta a namorar

Maiara finalmente assumiu que voltou com Matheus Gabriel. Na última quinta-feira (29), esta coluna já havia antecipado que a cantora estava tentando esconder o romance. Mas após as especulações e postagens enigmáticas, a dupla de Maraisa assumiu.

Em um vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Maiara confirmou que os dois estão juntos. Contudo, apesar de só divulgar oficialmente agora, a sertaneja deu sinais durante uma live para interagir com os fãs nas redes sociais, e acabou deixando escapar que estava usando a aliança de compromisso que ganhou de Matheus, na época em que formavam um casal.



