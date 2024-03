Tiago Ramos rompe silêncio sobre trabalhos espirituais contra família de Neymar

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, participou nesta terça-feira (5), do programa "Chupim", na rádio FM Metropolitana. Um dos assuntos abordados foi a relação do modelo com a mãe do jogador Neymar. Na entrevista ele falou a sua versão sobre a história de que ele fez trabalhos espirituais para acabar com a família do Neymar.

Na conversa, Tiago Ramos revelou que após a repercussão conversou com Nadine sobre a polêmica. "Quando eu estava lá na Alemanha, eu cheguei, sim, a comentar isso com ela e falei pra ela 'você sabe que isso realmente da minha parte jamais poderia ser feito, então, não preciso te provar nada'", iniciou o modelo.

Na sequência, ele nega que tenha feito "amarrações" para ter um relacionamento com ela: "Nós fomos quase três anos juntos, né? Eu também não queria nem muito comentar sobre ela, mas, na época quando eu comentei com ela, jamais eu acredito que ela poderia precisar disso de mim, né? Porque não tem motivo. Essa amarração que o povo fala que eu fiz, não foi eu ter ido procurar pessoas pra fazer isso, foi eu estar com ela".

Na época, a ex-Fazenda Bia Miranda acabou sendo envolvida na polêmica, mas Tiago Ramos nega participação da amiga. " A Bia falou 'maninho, porque você usou meu nome?' Eu falei, 'eu não fiz isso'. Acho que até isso também mexeu um pouco com a nossa amizade, né? Porque eu também não tenho muito mais contato com ninguém. Então, é uma história que é muito... Eu posso dizer que ela é uma história muito triste. Porque, às vezes, quando a pessoa quer ser bom demais, você acaba [se dando mal]", disparou o modelo.

Por fim, ele afirma que o pai de santo que divulgou é uma pessoa má. "E ele, pra mim, é uma pessoa má. Eu não consigo falar nem que ele é um ser humano pra mim. Ele é uma lesma. Então, se ele tiver alguma coisa contra mim, ele vai ter que provar e ele vai ter que provar mesmo. Ele e quem tiver atrás disso.