BBB 24: Davi Brito expões estratégia para sua possível liderança

Desde a noite desta quinta-feira (7) está acontecendo a prova do líder de resistência do "BBB 24". A dinâmica já dura sete horas e contou com 13 participantes. Davi que é um dos brothers que permanece na competição revelou para Isabelle Nogueira o que pretende fazer caso se torne o líder da semana.

O baiano e a amazonense conversavam quando, na manhã desta sexta-feira (8), Davi disparou: "Se eu virar líder, o pau vai quebrar", afirmou o brother que, está revoltado por ter ido para o "Tá com Nada". Isabelle, por sua vez, rebateu: "Nem precisou tu virar líder para o pau quebrar".

Acontece que, desde o início desta edição, o motorista de aplicativo não conseguiu nenhuma liderança. Além disso, ele é um dos brothers mais criticados dentro e fora da casa. Apesar de ter feito aliança com Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus, Davi acabou perdendo o apoio das sisters do quarto fada.

Isso porque, ele acabou revelando um segredo de que Alane e Beatriz confidenciaram a ele sobre o voto de Leidy Elin no MC Bin Laden. O baiano usou a informação após a dinâmica do Sincerão e as aliadas não gostaram e afirmaram que não jogam mais com ele.

Na web, apesar do Davi Brito ser o participante mais comentado e seguido nas redes sociais, não está sendo o queridinho do público para vencer a prova. Os internautas estavam torcendo para que Isabelle ficasse até o final, mas a sister não aguentou e desistiu.

Prova de Resistência, 07h04. Davi: “Se eu virar líder, o pau vai quebrar!” Isabelle: “Nem precisou tu virar líder para o pau quebrar!” ?????#BBB24 | #PROVADOLÍDER pic.twitter.com/Ze49Y9S8BB — Isabelleiras ???? (@Isabelleiras) March 8, 2024