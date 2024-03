Filho de Zé Neto é picado por abelha e entra em choque anafilático

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores que, recentemente, passou por um susto após seu filho ter sido picado por uma abelha. O menino acabou desenvolvendo uma reação alérgica gravíssima, que resultou em um episódio de choque anafilático.

Contudo, o primogênito, José Filho, foi rapidamente socorrido pela avó em um hospital, passou por um tratamento e, atualmente, já está bem. O momento perturbador aconteceu enquanto o sertanejo e a companheira viajam pelas Ilhas Maldivas.

"Fui pra uma consulta do José, uma alergista, porque quando a gente estava em viagem, aconteceu um episódio com o meu filho que ele teve uma picada de uma abelha. Graças a Deus a minha sogra é muito antenada, muito ligeira, porque ele teve reação alérgica gravíssima, ele foi parar no hospital, eles falam que é o ataque anafilático que ele teve, que é mais de um sintoma e o José é asmático, então acaba fechando tudo a parte respiratória dele, além da alergia externa", revelou a influenciadora digital e empresária.











Natália contou, ainda, que o menino passou por um tratamento com uso de corticoides e que só descobriu tudo depois que voltou de viagem. Após tomar conhecimento da grave reação alérgica do filho, Natália Toscano logo procurou um alergista para descobrir a causa e o grau da alergia.

O tratamento não existe no Brasil e conta com uma "caneta" que só é encontrada nos Estados Unidos e na Europa. Entretanto, Natália conseguiu comprar o medicamento, pois tem amigos na Europa. Por fim, a influenciadora disse que ficou chocada com o fato de não ser possível encontrar essa medicação em nosso país.