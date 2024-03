Glória Pires e Orlando Morais esclarecem suposta dívida de IPTU

Após Glória Pires e Orlando Morais serem expostos com uma dívida de IPTU no valor de mais de R$ 140 mil, o casal resolveu se pronunciar para esclarecer os patos. Através de uma nota enviada à coluna pela assessoria de imprensa da atriz, eles não negaram que o débito tenha existido, mas informaram que, neste momento, não constam dívidas de IPTU em seus nomes no município de Goiânia.

“Os Srs. ORLANDO DE MORAIS FILHO e GLORIA MARIA CLÁUDIA PIRES DE MORAIS, representados pelo advogado que esta subscreve, vêm a público esclarecer, para os fins que se fizerem necessários, que na atualidade não possuem nenhuma dívida de IPTU vencida e executável pelo MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, conforme faz prova as certidões de regularidade fiscal imobiliária positiva com efeito de negativa, que seguem anexadas”, diz o comunicado, que veio acompanhado dos documentos que comprovam tais afirmações.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Glória Pires e Orlando Morais enfrentam três processos no Tribunal de Justiça. Nos processos, a dívida ultrapassa R$ 146 mil. O casal responde por falta de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano de uma das casas da família Pires Morais. A dívida em questão seria referente a um imóvel que está localizado em Goiânia, capital de Goiás.

A informação veio à tona, após a filha do casal, Antônia, ostentar nas redes sociais mostrando as mansões da família. O jornalista também descobriu que o primeiro processo foi movido em março do ano passado, cobrando R$ 42.840,46. Os outros foram abertos em maio de 2023, de R$ 90.872,75 e R$ 12,306,38.

Em uma entrevista à Quem ano passado, Orlando Morais chegou a falar da exposição das mansões. "É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico e fo**-se". Vale ressaltar que o casal tem mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em Brasília, no DF.









< >