Akira Toriyama: Novo anime do artista chega ao Brasil neste mês

Os fãs de Dragon Ball, que já estão em dia com as diferentes temporadas da série, podem celebrar a chegada de um novo anime de Akira Toriyama, criador da saga mundialmente conhecida. Inspirada em um mangá do artista, Sand Land chegará ao streaming ainda neste mês.

Publicado em agosto de 2000, o mangá chegou ao Brasil em momentos diferentes: em 2006 pela Conrad e em 2022 pela Panini. Agora, após um filme que adapta a primeira história da saga, o novo anime deve estrear em solo brasileiro poucos dias após a morte de seu criador.

A estreia, de acordo com o site Adoro Cinema, deve acontecer em um dos streamings do grupo Disney (Star+ ou Disney+), ou em ambos. O lançamento será dividido em duas datas. No dia 20 de março, os sete primeiros episódios chegam ao catálogo do Disney+.

De acordo com as informações divulgadas, a primeira parte da temporada deve adaptar o arco de Forestland, que já foi visto em uma adaptação em longa-metragem da franquia. Já os demais capítulos entrarão semanalmente no Disney+, todas às quartas-feiras.

A morte de Toriyama

Toriyama faleceu há uma semana, porém, sua morte só foi divulgada hoje. A causa da morte foi um hematoma subdural agudo, que é o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O funeral do criador já aconteceu, na presença da família e de poucos amigos próximos.

O comunicado foi feito pela produtora Bird Studio, de Toriyama, disse que o artista morreu quando ainda tinha "vários projetos em pleno processo de criação, com grande entusiasmo".