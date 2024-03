Ex-BBB processa TV Globo e pede indenização milionária

A ex-BBB Solange Vega, de 45 anos, uma das participantes mais lembradas do Big Brother Brasil ao viralizar cantando do seu "jeitinho" os versos do clássico “We Are The World”, está processando a TV Globo.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Solange que participou da quarta edição do BBB descobriu que a emissora está sendo processada por usar a imagem dela e por danos morais. A ex-sister está pedindo uma indenização de R$ 1,5 milhão.

Conhecida como Sol, se tornou inesquecível quando cantou "Iarnuou" e mais de 10 anos depois, o meme continua vivíssimo. Tanto que na edição do BBB de 2020, Thelma e Flay foram escolhidas para o castigo do monstro que foi inspirado em Solange Vega. As participantes ficavam em uma gaiola e quando a música tocava, elas tinham que cantar "iarnuou, iarni silver".

Acontece que a ex-sister não está nada satisfeita com a TV Globo continuar usando a sua imagem 20 anos depois. Em uma entrevista recente à revista Quem, Solange Vega abriu o coração e afirmou que a repercussão do meme mais atrapalhou do que ajudou na carreira.

Vale ressaltar que depois da sua passagem pelo reality show, Sol investiu na carreira de atriz. Chegou a fazer filmes independentes e a participar de uma série da Globo em 2016: "Supermax", que contou com Cleo Pires, Mariana Ximenes e Pedro Bial no elenco. O colunista procurou a assessoria de Sol Vega, que não se pronunciou até o fechamento da nota.