BBB 24: Davi não se arrepende de chamar Yasmin Brunet de inútil

Na manhã deste sábado (9), Davi Brito e Beatriz conversavam no quarto do líder, no "BBB 24", quando a camelô falou com o baiano sobre ele ter chamado Yasmin Brunet de "inútil". O brother, por sua vez, não expressou arrependimento na expressão usada na formação do paredão do último domingo (3), ao fazer o contragolpe.

Contudo, Yasmin Brunet desabafou com Beatriz sobre o termo usado por Davi, a sister conversou com o baiano. "Ela [Yasmin] falou assim: "Você iria gostar se alguém chamasse sua mãe/irmã, você de inútil?" Eu falei, não! Se alguém me chamar de inútil eu viro arara em cima, Davi".

O motorista então rebateu a fala da modelo para Beatriz. "Por que você vai se virar e falar? Você se acha inútil", questionou o brother. E Bia respondeu: "Não". Davi continuou: "Então, você vai argumentar. Ai uma pessoa que não argumenta é por que?". E a sister afirmou: "Porque é inútil".

Relembre a polêmica

Yasmin Brunet venceu a Prova Bate-Volta e escapou do Paredão do último domingo (3), no "BBB 24". Ela foi indicada por Davi, que atendeu o Big Fone mais cedo e tinha um poder de "contragolpe". Após o fim da disputa, ela se revoltou com o fato de o participante tê-la chamada de "inútil" durante o programa ao vivo.

Quando o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que Davi explicasse sua indicação, ele respondeu: "Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil dentro da casa, do meu ponto de vista. Não vejo ela se movimentar no jogo, e no dia que ela se movimentou, foi para prejudicar a casa inteira".