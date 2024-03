Luísa Sonza chama Chico de "podre" após lançar música em inglês

A cantora Luísa Sonza lançou nesta semana a música "Chico" na versão em inglês fora do Brasil. No entanto, internautas questionaram se os gringos sabem a história por trás da música. A artista então compartilhou com os fãs que não divulgou a polêmica.

"Gente, vocês estão aí falando, 'Luísa, pelo amor de Deus, você vai lançar Chico em inglês, ninguém sabe da polêmica'. Gente, graças a Deus. Graças a Deus que aqui fica a imagem clean, entendeu? Eu tô começando do zero aqui", iniciou a cantora.

Na sequência, Luísa Sonza afirma que é uma garota lançando uma música de amor. "Aqui eu sou uma nova mulher. Até que eu não existir. Apenas uma garota. Entende? Com uma busca romântica. E eu pretendo não contar isso. Deixa baixo. Vamos deixar entre a gente. É apenas uma música de amor. Apenas... entendeu?", disparou.

Por fim, a artista aproveitou para detonar o ex-namorado: "Não vão dar também mais palco pra gente que não merece, né? Que já tá... Agora eu estou nessa, né? Eu fico dando fama pra gente podre", falou Luísa Sonza sobre Chico.

Na web, internautas criticaram a cantora. "Não quer dar fama mas não tira esse assunto da boca", rebateu uma fã. "Não quer dar fama, mas usa o nome do cara", concordou outra seguidora. "Toda oportunidade ela fala desse homem, tenta alfinetar. Não superou", disparou outra seguidora.