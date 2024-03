Amanda Meirelles faz propaganda, é detonada e marca cancela campanha

Amanda Meirelles definitivamente não vive uma das melhores fases em sua carreira como personalidade da mídia. Ocorre que a campeã do "BBB 23" fez recentemente uma campanha para uma das marcas patrocinadoras do "BBB 24" e, após a repercussão negativa em cima do material publicitário estrelado pela médica, a marca voltou atrás e tirou a campanha do ar.

Na campanha em questão, Amanda fala os bordões de Gil do Vigor, "Brasiiiil˜, e também o bordão da sister Beatriz, que está confinada na atual edição e sempre fala "O Brasil do Brasil" na casa mais vigiada do Brasil. Ocorre que os internautas não gostaram de ver o anúncio estrelado por Amanda e desceram a lenha na moça.

A avalanche de críticas foi tanta que, em pouco tempo, o vídeo da campanha atingiu a marca de mais de 2 milhões de visualizações. Contudo, a maior parte dos comentários era detonando Amanda e alegando que, entre outras coisas, faltava carisma nela. Xiii.

Mas, após a "publi" ter sido retirada do ar, teve gente criticando a marca pela postura. "Achei feia a atitude da Seara de apagar a publi. Então vou postar aqui de novo, porque a Amanda não merece isso", disse um internauta.

Até o momento, a médica não se pronunciou sobre a empresa ter voltado atrás e tirado a campanha do ar. A marca, por sua vez, também não fez um pronunciamento oficial. Val lembrar que, desde que venceu o reality, Amanda não teve uma aprovação muito boa do público como campeã, pois muitos telespectadores a achavam "planta" em sua edição.

achei feia a atitude do seara em apagar a publi então vou postar aqui de novo a amanda nao merece isso pic.twitter.com/DUL6cF3hzs — vinicius (@vinistupido) March 9, 2024