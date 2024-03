BBB 24! Beatriz detona Yasmin: 35 anos e parece que tem 12

Beatriz Reis detonou o posicionamento de Yasmin Brunet após escutar uma conversa da modelo com Pitel na 'Central do Líder', neste domingo (10), no 'BBB 24'. Na discussão, as duas criticavam o fato de Alane não reconhecer que errou ao esconder um copo da festa na mochila.

"Eu entendi o que você quis dizer, mas que bizarro. É como 'eu não cumpri e isso seria um castigo', de certa forma”, comentou Yasmin Brunet sobre Alane. Por sua vez, Pitel rebateu a fala da modelo: “Mas a gente não pode usar isso porque não foi a gente que ouviu."

Contudo, Yasmin Brunet afirmou que não usará essa informação porque tem haver com religião e criticou que a sister sempre dá uma desculpa para os erros que comete. “Eu não vou usar isso. Coisa de fé e essas coisas eu não vou usar nunca. Só acho surreal ela não assumir a responsabilidade pelos erros. Sempre tem um porém, 'ah, descumpri uma promessa'. Sempre tem algo!".

Em seguida, Beatriz desabafou alfinetando a influenciadora para Leidy e saindo em defesa de Alane. “Na hora que ouvi o negócio na promessa, eu não entendi nada. Mas você explicando ficou mais claro. Alane vai ficar p*ta, p*ta, p*ta. Ela vai explodir igual fez com a Fernanda. Se não me engano, foi a Leidy que falou 'mas não fala de religião não' e ela 'não vou falar disso'. Ela quis dizer que a Alane põe desculpa na promessa, nisso, naquilo, mas não assume o erro".

Matteus também alfinetou Yasmin Brunet e disparou: "Falou a super madura”. Beatriz finaliza o debate concordando com o brother sobre a postura da modelo: “35 anos, mas parece que tem 12!". Vale lembrar que a fofoca começou, após Leidy repassar uma fofoca no Quarto Gnomo que Alane perdeu -500 estaleca por uma punição de sua santa. "Ela tava falando ali que foi por causa da santinha, que ela não cumpriu a promessa e a santinha ó..."

Yasmin Brunet questionou: "Cê tá zuando comigo?". Pitel também rebate: “Não foi porque ela pegou o copo e guardou não, né? Foi a santa. Tá bom!". A influenciadora então afirma que Alane sempre arranja uma desculpa para os erros. “Ela real não aceita quando ela erra, cara. Agora ela tá culpando a santinha que ela fez uma promessa?"..