Joaquim Lopes declina com SBT na hora de assinar contrato; Saiba o motivo

A coluna já havia antecipado que Joaquim Lopes era nome certo no elenco da nova novela do horário nobre do SBT, cujo título provisório é “Anna E Os Gigantes”. Pois bem! Após ser aprovado nos testes para viver o pai da protagonista do folhetim, o ex-Global acabou declinando de sua participação, após não chegar a um acordo com a emissora de Silvio Santos na hora de assinar o contrato.



Segundo a coluna apurou, Joaquim acabou pedindo um valor muito alto de cachê e o SBT não aceitou. Sendo assim, o ator não topo dar continuidade ao trabalho nos termos propostos pelo canal em contrato. Agora, a produção da novela já está a todo vapor fazendo novos testes em busca de um novo ator de renome para interpretar o pai da personagem principal.

Joaquim Lopes, inclusive, chegou a dar uma entrevista, no último final de semana, e confirmou que, apesar de ter feito o teste, está fora do elenco. "Não vou fazer essa novela, mas foi muito bom me reconectar e conversar com o SBT", disse o galã à Contigo!.

Ele ainda falou sobre a experiência de retornar à emissora após quase 20 anos, já que ele iniciou sua carreira nas novelas do SBT, em 2005. “Fui fazer um teste lá, fui super bem recebido. A minha primeira novela foi no SBT e foi sensacional. Foi um retorno e quando eu cheguei lá eu fiquei super emocionado porque eu revi pessoas que eu lembro de anos, que trabalhavam em áreas diferentes e que cresceram absurdamente na carreira", declarou.

Sobre a nova novela

A novela é toda inspirada no filme "A Princesinha", de 1995, no qual uma menina é obrigada a viver em um internato de Nova Iorque, quando seu pai vai para a guerra. Enquanto tenta se adaptar às regras do local, ela faz amizades e inimizades e usa a imaginação para mudar o mundo ao seu redor.

Nesse caso, a protagonista mora com seu pai, que é médico, na Amazônia, e em suas saídas expedicionárias, o pai leva a protagonista para viver em um orfanato. Só que o pai é dado como morto e a menina passa sofrer nesse orfanato. Cabe saber ser ao final da trama o pai também volta para resgatar a filha.