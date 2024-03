BBB 24! Beatriz provoca sisters: "Falsa, planta e sem argumento"

A madrugada após a dinâmica do 'Sincerão', no 'BBB 24', também rendeu alfinetadas entre Beatriz, Fernanda, Yasmin Brunet e Pitel. A ex-camelô aproveitou a confusão generalizada e fez um comercial alfinetando as sisters.

“Temos aqui essa família muito linda. Fernanda, a falsa, Yasmin a planta, Pitel a que não tem argumento, só fala bestagem! E O BBB É O QUE? É O BRASIL DO BRASIL“, disparou Bia. Sem perder tempo, Pitel respondeu a brincadeira da propaganda da rival: “É por isso que duas semanas atrás eu disse que você é infantil. Quando te chamei de infantil, tu não gostou”.

Quem entrou na confusão e resolveu opinar foi Alane. A sister também provocou Yasmin Brunet na cozinha. Após a treta, a influenciadora foi para o quarto gnomo e chorou com Lucas Buda, Pitel e Fernanda.

Na web, internautas dividiram opiniões sobre a atitude de Beatriz. "Deve ser um inferno conviver com essa mulher no dia dia", detonou uma seguidora. "Virou um hospício, eu estou amando", escreveu uma internauta sobre os deboches.

No entanto, outros elogiaram a atitude da ex-camelô: "Eu amo que ela não tem medo e fala na cara, diferente das acamadas", pontuou uma fã. "Daqui a pouco as duas vão dar “repostas” pra Bia, lá no quarto, acamadas", alfinetou uma seguidora.