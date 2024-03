Alexandre Correa é processado por cunhada

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, perdeu no amor e no financeiro. Acontece que o empresário está sendo processado mais uma vez. Sua cunhada, Josy Bueno, entrou na Justiça com uma ação contra a empresa do ex-casal pedindo R$ 500 mil.

Segundo informações do jornalista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a empresária pede de volta o valor de R$ 528 mil que foi emprestado à empresa do casal. De acordo com documentos obtidos pelo colunista, a autora do processo é ninguém mais, ninguém menos que a namorada de Gustavo Correa, irmão de Alexandre Correa.

Acontece que Josy Bueno é dona da empresa Unique Beauty CB Estética Ltda., criada em 2020 para atuar como franqueada do centro estético denominado "Além do Olhar”, inclusive, foi assinado por Ana Hickmann.

No processo consta que em janeiro de 2022, a cunhada do ex-casal recebeu uma proposta de Alexandre Correa para a realização de um contrato mútuo, de empréstimo, no valor de R$ 400 mil. A promessa era de que receberia um pagamento de juros remuneratórios de 2% ao mês. Inicialmente, o "rendimento" foi pago corretamente até julho do mesmo ano.

No entanto, recebeu um nova proposta para investir mais R$ 200 mil, totalizando mais de meio milhão. No novo contrato, a empresa de Ana Hickmann e Alexandre Correa prometeu quitar o valor em quatro parcelas para novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 2023.

Contudo, logo depois que Ana e Alexandre voltaram de férias na França com o filho, a cunhada foi informada que ainda não seria possível a quitação da dívida. Ainda de acordo com as informações do colunista, a cunhada do empresário alega que confiou neles. "Pois naquela época os laços familiares e de confiança com Ana e Alexandre eram robustos e ela não poderia imaginar que haveria um inadimplemento, ainda mais porque as partes sabiam que o valor mútuo era sua única reserva financeira".



Por fim, no processo, Josy alega que tentou contato com Alexandre e ele disse que estava afastado da empresa, enquanto Ana Hickmann só visualizou a mensagem no WhatsApp e não teria respondido. A cunhada do ex-casal tentou mediar com o jurídico da empresa, mas também não teve retorno.