Julio Rocha levou um baita susto na noite desta segunda-feira (11). Enquanto andava de quadriciclo no condomínio onde mora em Indaiatuba, Eduardo, de 3 anos, um dos filhos do ator e de Karoline Kleine, avistou uma cobra embaixo do veículo. O artista falou sobre o ocorrido no Instagram nesta terça-feira (12) e mostrou imagens do réptil.

"O Dudu ficou com muito medo. Olha, que perigo aconteceu ontem a noite', escreveu o ator nos Stories, enquanto mostrava o animal sendo devolvido para natureza. "Nessa hora eu já tinha pedido ajuda para bombeiro e para quem mais", disse no outro vídeo.

"O Dudu tava parado em cima do quadri e de repente saiu gritando que tinha uma cobra embaixo do quadri ele. Na hora, não entendi. Que susto'. Um funcionário do condomínio tenta pegar a cobra e devolvê-la para natureza. Bicho, só te falo uma coisa, ela tem veneno, viu. Lógico que tem. Toma cuidado", disse Julio para o rapaz.

Filho de Julio Rocha encontra cobra em seu quadriciclo: “tem veneno” pic.twitter.com/WKG02BDS29 — Mariana Morais (@moraismarianam) March 12, 2024

Julio Rocha e esposa estreiam na passarela

Julio Rocha retornou às passarelas como modelo. Ele e a esposa, Karoline Kleine, acompanharam os filhos, José, de 5 anos, Eduardo, de 3, e Sarah, de 9 meses, que foram as estrelas do desfile de uma marca no GP Experience Verão 2025, que aconteceu no Ody Park, em Maringá, no Paraná, na noite desta terça-feira, 5.

José e Eduardo eram os mais empolgados com o evento e esbanjaram simpatia. Nos Stories, Karoline disse que eles queriam até desfilar mais. "Meu coração explode de orgulho por esses meninos", escreveu em uma imagem.

A caçula Sarah também ficou empolgada com o desfile. "Obrigado, Senhor por esse dia maravilhoso ao lado da minha família", completou a influenciadora nos Stories.

