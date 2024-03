BBB 24: Yasmin rejeita Leidy e é massacrada pelo público

Após todo o barraco do "BBB 24", que começou na noite desta segunda-feira (11), na dinâmica do “Sincerão”, e terminou de madrugada, Yasmin Brunet começou a ser massacrada na web. O motivo? A modelo rejeitou um abraço de ninguém menos que sua principal defensora no jogo, a trancista Leidy Elin, que comprou briga com o brother Davi por causa da loira.

Em uma cena que viralizou nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (12), Leidy aparece abraçando Yasmin de frente, passando as duas mãos em volta da cintura dela. Contudo, a modelo logo se desvencilhou, tirou as mãos da amiga de seu corpo e se afastou.

“Não, não quero não [o abraço]. Eu quero é sair daqui”, desabafou Yasmin com Leidy, enquanto ia afastando a amiga. A influenciadora já vinha se queixando de estar de saco cheio dos gritos de Beatriz em suas propagandas que costuma fazer pela casa.

Além disso, ela também estava irritada com uma situação que teve envolvendo a sister Alane. A bailarina estava com um prendedor de cabelo que era da modelo e, Yasmin, quando percebeu seu acessório nas mãos da rival, logo pediu de volta no meio da dinâmica. O momento gerou uma torta de climão na frente dos demais brothers.

Equipe de Leidy rebate críticas

Na web, diversos internautas estão indignados com a posição de Yasmin de “esnobar” a amiga. “Que amizade verdadeira. Puro amor entre amigas”, ironizou um internauta. “Essa Leidy, coitada, que vergonha alheia. Quando ela sair, nem o contato pessoal a Yasmin vai passar pra ela. Duvido a Yasmin querer ser amiga dela aqui fora. Vai se decepcionar tanto que vai morrer de arrependimento”, especulou mais uma.

Contudo, a equipe de Leidy logo saiu em defesa de Yasmin, após a cena viralizar. “Já que não sabem jogar limpo, a gente joga. A Yasmin estava chateada com uma situação que ocorreu entre ela e a Alane, durante a dinâmica. A Leidy não sabia que a Yasmin estava chateada e entendeu o momento dela. Sério que vocês ainda fazem questão de tentar ‘queimar’ a Leidy com vídeos curtos? Isso é desespero?”, questionou o adm da trancista na rede X, antigo Twitter.

