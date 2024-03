BBB 24: Yasmin afirma que vai desistir do reality e detona produção

Durante a madrugada desta terça-feira (12), Yasmin Brunet, desabafou com os brothers e cogitou desistir do "BBB 24", na manhã de hoje. A influenciadora afirmou que vai aproveitar o raio-x pra sair do programa. Isso porque, a sister acredita que Davi Brito é o favorito da edição e acusa a produção de favoritismo.

Em uma conversa com MC Bin Laden, o funkeiro rebateu a decisão da aliada afirmando que ela entregaria a vitória para Davi. No entanto, a sister respondeu: “Ele já tem [a vitória]. Até aqui mostram pra gente, está ridículo. Não tá legal, não era pra ser assim", afirmou.

Acontece que, a dinâmica do 'Sincerão', desta segunda-feira (11), mexeu com os ânimos de todos os participantes. Davi e Leidy protagonizaram um dos maiores barracos desta edição e enquanto a briga acontecia.

Já Beatriz e Alane aproveitam para alfinetar Yasmin Brunet. Durante os deboches, Alane Dias acusou a modelo de intolerância religiosa ter sido criticada pela rival. A influenciadora acusou a bailarina de não reconhecer que errou ao esconder um copo da festa na mochila e criticou o fato dela acreditar que foi castigada por não ter cumprido com uma promessa que fez a uma santinha.

Na web, internautas rebatem as falas da modelo nesta madrugada sobre Davi ganhar o "BBB 24". "Quem entregou o prêmio para ele, foram vocês. Essa perseguição toda, tornaram ele campeão", afirmou um seguidor.