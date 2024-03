BBB 24: Ex-BBBs tretam na web após confusão no reality

A briga entre Davi Brito e Leidy, foi além da casa do 'BBB 24'. Os ex-BBBs Gui Napolitano e Hadson, conhecido com Hadballa, trocaram alfinetadas no X, antigo Twitter, após o influenciador defender o baiano e afirmar que a sister sairá do reality com porcentagem de rejeição altíssima.

"Vocês também acham que a Leidy vai conseguir a maior rejeição do BBB?", questionou Gui Napolitano. No entanto, muitos internautas relembraram a participação do brother e o detonaram. "A pior rejeição eu não sei, mas a vergonha alheia você ganha disparado junto com a Gabi", afirmou um hate.

Outra pessoa também rebateu: "Meu amor, ela ao menos tá fazendo algo ao contrário de você que só fez passar vergonha e fazer casal patético", disparou outro seguidor. "Acho que absolutamente NADA que a Leidy faça será tão humilhante quanto isso", escreveu um internauta.

Contudo, quem resolveu criticar foi o ex-BBB, Hasdon, o Hadballa: "Por**, cheira pik*, pelo menos ela fez alguma coisa no BBB. Pior foi tu que entrou pra ficar rezando com um boneco nutella do caral**, Lulu da Pomerania", detonou.

Apesar da alfinetada, Gui Napolitano não respondeu às críticas dos internautas e nem do ex-BBB, que também foi detonado por seguidores por atitudes dentro do reality show. Vale lembrar que, a confusão começou após Leidy jogar as roupas de Davi Brito dentro da piscina, no BBB 24.

