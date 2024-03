BBB 24: Leidy expõe conversa com o Big Boss

Na madrugada desta quarta-feira (13), a trancista Leidy Elin, revelou aos brothers uma conversa que teve com o Big Boss antes de ser chamada atenção durante o programa, ao vivo, pelo apresentador Tadeu Schmidt. Ele afirmou que os participantes "chegaram ao limite" e que o comportamento de Leidy, bem como as ameaças de vingança de Davi, não poderiam se repetir no “BBB 24”.

No desabafo, Leidy abriu o jogo que antes de jogar as roupas de Davi Brito na piscina, perguntou a produção do “BBB 24” se poderia fazer isso: "A pergunta foi exatamente assim: se era expulsão a pessoa te incitar para a briga e vocês responderam que não poderia encostar, por isso que eu fiz. Ele falou 'segue o jogo, não se exceda'."

Contudo, após a ação, a sister contou que também foi chamada a atenção durante o raio x: “‘Leidy, você está passando dos limites'", ela contou sobre a voz do Big Boss. "Eu pensei que era o Raio X e falei 'desculpa' e ele 'não, você jogando as roupas do Davi na piscina'".

Entretanto, a trancista demonstrou preocupação com a repercussão que a sua atitude teve com o público, após ter recebido mais uma bronca durante o programa ao vivo. Para Leidy, a advertência que recebeu durante o raio x, já estava suficiente, mas que agora não está entendendo o porquê dessa nova chamada de atenção.

Relembre a briga

Após o Sincerão da última segunda-feira (11), os ânimos ficaram acirrados entre Leidy Elin e Davi, e a sister teve atitude inesperada. A participante foi até o quarto magia, pegou a bolsa do brother e jogou as roupas na piscina. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", disparou.

A declaração foi em resposta a uma fala de Davi, que afirmou que Leidy era "baixa". Enquanto acontecia a cena, o baiano ficou em silêncio e deu risada. Em seguida, ela se dirigiu ao quarto fada.