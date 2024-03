BBB 24: Tadeu Schmidt polemiza ao dizer que Yasmin é a mais famosa da casa

A eliminação de Yasmin Brunet, do "BBB 24", está dando o que falar deste a noite desta terça-feira (12). No entanto, o discurso do apresentador Tadeu Schmidt está sendo alvo de grandes críticas. Isso porque, ao falar de cada um dos emparedados, a influenciadora foi colocada com um dos nomes mais conhecidos desta edição.

No discurso, Tadeu Schmidt falou que Yasmin Brunet era uma das participantes do camarote mais conhecidas. "Mas se tem um nome que ninguém errou, foi Yasmin. Um dos nomes, se não o nome mais conhecido dessa edição. E nome certo de todas as listas desde que o BBB passou a ter camarote. No 24, a sereia finalmente veio pro jogo".

No entanto, algumas pessoas não gostaram da colocação feita pelo apresentador. "Wanessa Camargo vendo o Tadeu chamar a Yasmin de “a mais famosa da edição”, criticou uma seguidora. "Como assim Tadeu? Yasmin é a mais famosa do programa?", questionou outro internauta.

Yasmin Brunet eliminada

Yasmin Brunet é a nova eliminada do Big Brother Brasil 24. A modelo recebeu 80,40% dos votos em paredão disputado contra Lucas Buda e Isabelle, e deixou a casa na noite desta terça-feira (12/3). Buda foi o segundo mais votado, com 16,84%. Isabelle teve apenas 2,40% dos votos.

A participação de Yasmin Brunet fica marcada, principalmente, pelos embates com Davi, o favorito para levar o prêmio — o que ajuda a explicar o número alto de votos que a modelo recebeu para ser eliminada.

O discurso completo do Tadeu pra eliminação da Yasmin com 80,76%. #BBB24 pic.twitter.com/gGIQXBKnkp — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 13, 2024