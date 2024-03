Casa de ex-Mestre do Sabor pega fogo e ela pede doações

Na manhã desta quarta-feira (13), a finalista do reality 'Mestre do Sabor', Ana Zambelli, compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando que a sua casa em Teresina, no Piauí, foi incendiada. A chefe de cozinha fez um forte desabafo e afirmou que perdeu tudo.

“Minha casa pegou fogo hoje em Teresina, a dona da casa diz que foi ração, mas até agora o bombeiro não foi, perícia não existe e eu não tenho dinheiro. Por sorte não morreram os gatos. Não tenho ninguém em Teresina, minha filha está lá sozinha”, iniciou Zambelli.

A chefe de cozinha também aproveitou para pedir ajuda financeira aos mais de 100 mil seguidores no Instagram. “Eu nunca pedi dinheiro, mas eu não tenho ninguém que me ajude, nem amigos. Vou deixar meu pix pra quem puder ajudar com qualquer valor, pois tenho que chamar além da perícia, alguém pra arrumar a casa, já que a dona do imóvel foi embora e não quer saber”, escreveu Ana Zambelli.

Após a divulgação, muitos internautas acharam que poderia se tratar de um golpe. No entanto, logo depois, a chef de cozinha apareceu afirmando que não era golpe e que acredita que o incêndio possa ter sido proposital.

Isso porque, uma internauta questionou como que uma casa pegaria fogo por causa de uma ração. “Como que ração causa incêndio?”, perguntou a seguidora. E ela respondeu: “ela é amiga da minha ex. Por ela eu tinha morrido queimada”, disparou Ana.

Em outros comentários, algumas pessoas afirmaram que o incêndio parece ter sido criminoso. “Nem me fale, porque minha ex quer que eu saia de Teresina”, respondeu Zambelli. Apesar das especulações, até o momento, nenhuma investigação foi aberta e nem perícia foi realizada no local.