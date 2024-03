Patrícia Ramos revela que seu casamento foi armado

Casamento armado! A influenciadora Patrícia Ramos participou do podcast “PodSempre” nesta semana e revelou que seu casamento no civil com Diogo Vitório não foi planejado. A apresentadora contou que ainda morava com a sua mãe quando foi surpreendida com um papel para assinar com mudança de nome e comunhão de bens.

Durante a entrevista, Patrícia Ramos contou que casou quando alcançou um milhão de seguidores no Instagram. Para celebrar as conquistas, o casal saiu para comemorar e, ao deixarem o restaurante, a carioca foi surpreendida por um documento oficial que estava sobre o carro junto a uma caneta, apenas esperando sua assinatura.

“Na hora, eu olhei e pensei, o que está acontecendo aqui? Conversávamos sobre casamento, mas não planejávamos data e mês. Quando eu atingi um milhão de seguidores, ele simplesmente preparou uma documentação para oficializar o casamento”, revelou a influenciadora.

Na sequência, Patrícia Ramos afirmou que os dois ainda não moravam juntos. “Inclusive, eu ainda morava com a minha mãe e, após assinar o documento, voltei pra casa dela. O que mais me surpreendeu foi que, no papel, já tinha tudo definido, desde a troca do meu nome, comunhão de bens e tudo”, reforça sobre a polêmica.

No podcast, a influenciadora também relembrou atitudes abusivas do ex. E que intensificou, principalmente, depois do casamento. Ela contou que em momentos de estresse, ele socava as paredes, cantava pneu do carro quando estava nervoso. Patrícia Ramos destaca que o ponto de ruptura foi o roubo financeiro que sofreu, quando ele gastou o equivalente a um carro novo, R$100 mil reais, em sites de apostas.