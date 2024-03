Ex-Puxadinho do BBB é roubada na Itália e tem prejuízo de R$ 100 mil

A ex-Puxadinho do "BBB 24", Juliana Xavier, conversou com a coluna Mariana Morais após ter sido roubada na Europa acumulado um prejuízo estimado em R$ 100 mil. Recentemente, a maquiadora compartilhou com os fãs que estava na Itália para fazer a produção de uma noiva. No entanto, o a viagem a trabalho deu errado e terminou com todo o seu material e seu passaporte levados por criminosos.

Durante um bate-papo exclusivo com esta coluna, Juliana Xavier contou detalhes do que aconteceu. "No dia seguinte, após produzir uma noiva, eu estava indo embora do Lago di Como com todas as malas, bagagens minhas, de uma amiga fotógrafa e de uma outra amiga maquiadora que moram lá na Itália. A gente estava com tudo dentro do carro e paramos numa vila pra fazer umas fotos minhas, aproveitar o espaço, que é lindo demais", iniciou a também influenciadora digital.

Enquanto fotografavam, elas observaram alguns homens próximos ao veículo delas, mas não desconfiaram. "Estacionamos o carro e fomos fazer umas fotos. A gente percebeu que tinham alguns homens olhando a gente fazendo as fotos. Eu estava chamando bastante atenção com o vestido vermelho, mas tinham pouquíssimas pessoas no lugar. E quando a gente voltou pro carro, não tinha mais nada dentro. Eles abriram o nosso carro, levaram tudo que tinha lá dentro, inclusive o meu passaporte", disparou Juliana.

A modelo desabafou que foi desesperador, pois os bandidos tinham levado, além dos pertences dela, os itens pessoais e de trabalho das duas amigas. "Levaram todo o meu material de trabalho, todas as minhas maquiagens, coisas de cabelo, roupas, bolsas, enfim, tudo que eu tinha levado pra viagem estava ali. O que mais me preocupou era a questão do meu passaporte também, além do meu material de trabalho. Mas também levaram todo o material de trabalho da minha amiga fotógrafa e dessa minha outra amiga, que também é maquiadora", pontuou.

Polícia local não ajudou



Acontece que, além de ter perdido tudo, Juliana Xavier disparou que procurou imediatamente a polícia, mas foi ignorada. "O consulado brasileiro, eles têm um serviço de emergência. E aí eu liguei pro consulado. Isso já era de noite, porque durante a tarde, depois do roubo, a gente ficou tentando fazer com que a polícia de lá nos ajudasse. E eles não ajudaram. Eu tinha a localização exata de onde eles iam, porque o meu fone de ouvido estava dentro de uma das malas. Mas a polícia não ia atrás", lamentou.

Além de não terem ajudado, Juliana Xavier foi orientada pelos policiais a ir atrás dos bandidos. "Eles falaram, 'olha, se vocês quiserem ir atrás, e se essa localização que eles tiverem for um lugar, né, público, vocês podem tentar chamar a polícia por lá. Mas não vai ser a gente que vai ajudar vocês'. Meio que indicaram que a gente fosse atrás dos bandidos”, contou.

E foi exatamente o que o trio fez. “A gente pegou o carro, foi indo atrás de cada localização, porque eu esperava que eles fossem despejar as malas, com pelo menos o passaporte e as roupas em algum dos locais. Mas eles não fizeram isso", revelou a ex-puxadinho.

Por fim, depois de não conseguir recuperar as malas, Juliana Xavier retornou ao Brasil e agradeceu ao consulado brasileiro, que a ajudou a voltar, mesmo sem os documentos. "Foi muito bom ver que o meu país, mesmo eu estando fora dele, tem me dado assistência, e a assistência foi a melhor que eu tive, porque eles foram super ágeis, e pela agilidade deles eu realmente consegui pegar o voo, não perdi o voo, consegui voltar para o Brasil, para conseguir trabalhar aqui, com materiais emprestados de amigas minhas", finalizou.

