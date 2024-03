Vanderlei Luxemburgo tem nova dívida de R$ 500 mil exposta

O treinador Vanderlei Luxemburgo enfrenta mais uma batalha judicial por descumprimento de contrato de franquia no ano desde 2019. Acontece que além desse processo, recentemente, foi divulgado que ele enfrenta outro por ter desistido um flat no Hotel Transamerica Perdizes após assinar o contrato de aluguel.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, apesar do treinador ter perdido a ação em todas as instâncias, o autor do processo ainda não recebeu os valores devidos. A justiça buscou bloquear os bens de Vanderlei, mas não conseguiram nenhum valor. Ele continua resistente em quitar a dívida, impedindo a empresa de receber o pagamento devido.

Ainda de acordo com o jornalista, a Justiça, inclusive, citou o Institulo Wanderley Luxemburgo Ltda, mas por enquanto, busca notificá-lo como pessoa física. Pois dessa forma, seria possível realizar o bloqueio de contas associadas ao seu CPF.

O juiz Vítor Gambassi Pereira, da comarca de São Paulo decidiu não autorizar um novo bloqueio através do sistema utilizado anteriormente. Ele optou por reavaliar a situação, uma vez que não obtiveram qualquer sucesso, então decidiu arquivar o processo. Vale destacar que a parte contrária foi intimada sobre a decisão.

Relembre

O treinador Vanderlei Luxemburgo desistiu de alugar um flat no Hotel Transamerica Perdizes, e acabou se dando mal. Ele está sendo processado por dar um calote. Isso mesmo, queridos leitores, o ex-técnico da Seleção Brasileira alugou um imóvel por seis meses, mas desistiu no segundo mês.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Vanderlei Luxemburgo se recusou a pagar as multas e as despesas da imobiliária. O jornalista teve acesso ao contrato, firmado em 20 de setembro de 2022, com a empresa "SÓ FLATS", corretora do ramo imobiliário.



No documento, o treinador assinou o acordo comum prazo de locação de seis meses, com aluguel mensal no valor de R$ 4 mil. No contrato, estava escrito que ele teria que pagar uma multa para rescisão antecipada, equivalente a um aluguel mais a comissão da imobiliária pelos meses faltantes, caso desistisse antes.