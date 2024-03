Mãe de Ana Castela defende a filha em acusação de plágio

Após vir à tona que a sertaneja Ana Castela está sendo acusada de plagiar uma música da dupla Antony e Gabriel. A mãe da cantora, Michele Castela, se pronunciou em defesa da filha. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela rebateu os comentários sobre a postura da herdeira em meio à confusão e mandou um recado para o cantor sertanejo.

A confusão começou após Ana Castela lançar a nova música, chamada Ram Tchum. Os sertanejos tem uma canção com a mesma referência e os internautas começaram a comentar a semelhança na internet. No entanto, Antony se defendeu dizendo que sua música foi lançada antes da jovem e que não existiu plágio. Ana, por sua vez, também se pronunciou dizendo que tentou entrar em contato com a dupla, mas não conseguiu.

Acontece que, a mãe da jovem artista não está gostando da forma como o cantor está conduzindo as acusações. "Antony, você não está tão chateado, você está aproveitando o seu engajamento em cima do sucesso da Ana, da minha filha, porque também está te dando engajamento. Que legal, torço por vocês. Mas mexeu com a minha filha, eu venho aqui falar. Então eu só quero te falar uma coisa, a tua esposa ter falado da minha filha. ‘Ah, ela não falou nada com nada’. Pois é, uma menina de 20 anos. Você tem um filho, Antony, é um neném, uma criança, que vai crescer, que vai enfrentar, ensine o seu filho a ser forte, porque o mundo bate. E mexeu com as nossas crias, mexeu com a gente. Isso você pode ter certeza”, iniciou ela.

Em seguida, ela completou: "Outra coisa, ‘ah, eu vi lá, me mandaram’… Meu filho, você viu na mesma hora que ela postou. Ela postou e você viu. ‘Ah, mas ela apagou’. Sabe por quê? Pela falta de consideração. Porque ela foi muito educada, eu tenho uma filha muito educada, graças a Deus, eu eduquei muito bem a Ana. Ela foge de briga, de confusão. Ela foi lá toda doce, respondeu vocês.", afirmou Michele Castela.

No entanto, ela detonou a postura da dupla: "Eu falei: ‘cara, que filha incrível que eu tenho’. E vocês, sabe o fizeram? Não deram a mínima para ela. Por que ela ia deixar lá 24 horas nos stories dela para vocês não responderem um direct, não entrar em contato. A mesma coisa que você disse que ela deveria ter consideração sobre a música, vocês também com ela. Porque vocês são mais velhos e estão lidando com uma menina de 20 anos. É vocês que estão precisando rever algumas coisas, não a minha filha”, finalizou a empresária.

Após essa publicação, a dupla Antony e Gabriel não se pronunciaram até o momento.