Carro de Cauã Reymond tem pane seca em via expressa: "Vacilei"

O ator Cauã Reymond passou por um sufoco, na manhã desta sexta-feira (15), ao ficar com seu carro enguiçado por falta de combustível, em uma via expressa. O artista foi socorrido por dois desconhecidos que passavam pelo local e pararam para ajudar

Em clima descontraído, Cauã compartilhou o perrengue com os fãs, através das redes sociais. O galã publicou uma foto do veículo parado na pista e escreveu:“Deu ruim no carro”. Quem ajudou o artista foram o Daniel Luiz e Fernando Avelino. Eles ajudaram o ator a encontrar gasolina para preencher o tanque do veículo e conseguir dar partida no carro.

Cauã filmou os rapazes chegando com o combustível e publicou em seu Instagram agradecendo a ajuda. No vídeo, Reymond comenta:“Tô com vergonha, mas tenho que admitir que vacilei na gasolina e o corredor aqui foi buscar [a gasolina]. Daniel também. Dei muita sorte. Obrigado, rapaziada, obrigado pela ajuda. Que vergonha, obrigado pela boa ação”.

No entanto, apesar da dor de cabeça, o problema foi solucionado. Daniel Luiz ainda aproveitou para fazer uma selfie com o artista e postar na sua rede social. Nos comentários, internautas parabenizaram a atitude do rapaz: "Parabéns pela atitude, quem é, é!!! Pelos comentários de quem te conhece vc dá pra perceber que fez o q faria por qquer um. Que é o que todos nós deveríamos fazer sempre,ajudar sem ver a quem!!!!"