Dona Déa detona Yasmin Brunet no ‘Domingão’ e dá lição sobre racismo

Yasmin Brunet ficou em uma saia justa durante a gravação do programa “Domingão”. Isso porque a modelo foi surpreendida ao receber um presente da dona Déa. A mãe de Paulo Gustavo entregou um livro sobre racismo para Yasmin e deu um sermão na ex-sister.

A alfinetada veio após Yasmin ser acusada de cometer racismo contra Davi, outro participante do “BBB 24”. Durante a estadia na casa, a empresária protagonizou alguns embates com o brother que foram mal vistos pelo público aqui fora.

Em entrevista a Ana Maria Braga, a modelo foi questionada sobre um possível racismo estrutural, apontado por Wanessa Camargo em um vídeo recente de retratação. A apresentadora questionou: "Você se enquadra nessa posição que ela colocou, de que eventualmente as pessoas privilegiadas sejam racistas?"

Ainda no programa “Mais Você”, Yasmin rebateu a polêmica e negou ser racista. Ela acredita que a convivência com o baiano foi prejudicada pelos acontecimentos do dia a dia. "Tenho noção total do meu privilégio, mas sei que o meu problema com o Davi foi um problema de convivência. Disso, eu tenho certeza absoluta. Meu problema com ele foi exclusivamente de convivência", disparou Yasmin Brunet.

A modelo foi eliminada com 80% dos votos, na última terça-feira (12). Logo após sair da casa mais vigiada do Brasil, Yasmin foi abordada por fãs enquanto cumpria agenda do eliminado. Na ocasião, a loira afirmou que mudou de opinião em relação a Davi Brito e reconheceu que exagerou.