Conheça o novo hit do grupo Os de Paula

Novidade quente no mundo do samba e do rap! Os de Paula estão de volta com um novo hit: "Love na Sacada". Esses pioneiros na fusão do rap com samba estão lançando mais um sucesso imperdível, combinando batidas contagiantes de samba com a vibe urbana do trap.

Depois de "Que Mina é Essa" e "Não Tem Ideia", os mlks estão prontos para fazer você dançar de novo! "Love na Sacada" já está disponível em todas as plataformas digitais. Não perca tempo, dê o play e sinta a energia desses caras!