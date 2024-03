Luiza Ambiel é operada às pressas em São Paulo

A atriz Luiza Ambiel passou por uma cirurgia de emergência, nesta quarta (15), após a prótese de silicone romper, e deixou os fãs preocupados. Em sua rede social, a artista revelou que sentiu fortes dores e acionou sua médica. No hospital, Luiza também foi diagnosticada com infecção urinária.

O diagnóstico de que algo estava errado com a prótese veio após Luiza tocar na mama e sentir que ela havia saído do lugar. “Eu estava sentindo muita dor. A minha mama esquerda ficou dura, quente e subiu. Às pressas, tomei antibióticos e tive que ir para a mesa de cirurgia”. E acrescentou: “Eu tive que operar rápido. Essa prótese esquerda estourou. Ainda demorou um pouco pra operar porque eu tive infecção urinária, tive que tratar”.

A assessoria de imprensa da atriz informou que Luiza Ambiel manteve os 335ml de silicone nas próteses mamárias e deve permanecer internada em observação, enquanto aguarda a retirada do dreno. “Nossa, foi um corre, mas Deus é grande. Agora está tudo bem. Eu estou bem e assim que eu tirar os drenos a doutora me dar alta”.

Comovida com o carinho dos fãs, ela tentou tranquilizá-los: “Estou bem, tá?! Não fiquem preocupados não. Eu vi que vocês estão mandando um monte de mensagens, que vocês estão preocupados. Eu estou aqui com a doutora Ana, que é a minha médica”.

Vale relembrar que é a segunda vez que Luiza liga para a médica e pede ajuda para uma urgência de saúde. Em fevereiro de 2020, a atriz fraturou o nariz durante uma prova do reality Made In Japão, da Record TV. Durante um desafio do programa, a ex-Banheira do Gugu se desequilibrou e caiu.