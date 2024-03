Empresários de Déa Lúcia e Yasmin Brunet trocam farpas na web

O empresário da modelo Yasmin Brunet, Sérgio Tristão, parece não ter gostado nada da postura de dona Déa ao recomendar um livro sobre racismo em seu perfil do Instagram, no último domingo (17). A mãe de Paulo Gustavo indicou aos seguidores o livro “Macaco”, que fala sobre como é ser uma pessoa negra no Brasil.

Tudo começou quando dona Déa teria levado o livro do autor Clayton Nascimento ao programa “Domingão”, para entregar a Yasmin e alfinetar a ex-sister. Mas parece que a produção teria impedido que Déa entregasse o “presente” a Brunet.

Contudo, a mãe de Paulo Gustavo fez a recomendação através do seu próprio perfil no Instagram. Ela escreveu: Gostaria de indicar o livro “Macacos” do artista Clayton Nascimento que conta como é ser negro em um país como o Brasil. A população negra já foi tratada como propriedade e, mesmo com a abolição em 1888, ela continua sofrendo violências físicas e psicológicas. Não podemos mais permitir que este terror continue. Comprem este livro e vamos juntos combater o racismo”.

A afronta não agradou Sérgio Tristão, que cuida da carreira da artista. O empresário respondeu na publicação de Dona Déa: “Sem noção total! E se achando a lacradora! Menos, senhora”. Já um internauta comentou: “A senhora é desrespeitosa”. Enquanto outro, disse: “A senhora arrasou, parabéns!”

Dona Déa criticou a ex-BBB após rumores de que Yasmin teria sido racista com Davi Brito surgirem. Durante a gravação do “Domingão”, a mãe de Paulo Gustavo não teria medido palavras para criticar a modelo, em razão de suas atitudes com o participante, mesmo com a produção pedindo anteriormente para que ela pegasse leve com Brunet.