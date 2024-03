Daniel Alvim fala pela primeira vez após agressão a Fábio Assunção

Após a polêmica envolvendo o ator Fábio Assunção e Daniel Alvim, os dois decidiram vir a público para fazer um pronunciamento oficial, nesta segunda-feira (18). No último sábado (16), após um desentendimento durante um jantar de amigos, Fábio e Daniel se exaltaram e em meio a xingamentos e ofensas, partiram para agressão. Assunção chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o amigo, mas logo depois voltou atrás.

No pronunciamento publicado nas redes sociais, Daniel explica como aconteceu: “Em um determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora de um restaurante que a gente estava e aí começamos a conversar, pra variar de política e um monte de questões. Enfim, tive algum gatilho”. “O Fábio, que é meu irmão, falou alguma coisa que na hora eu perdi o controle e na hora ali virou uma discussão”.

Fábio e Alvim relatam que horas após a confusão, os dois se encontraram para pedir desculpas.“Nos encontramos no dia seguinte, almoçamos e ficamos juntos”. “A gente veio aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com o fato de estar de cabeça quente, ter se descontrolado e de isso não ser da nossa índole”.

O ator foi agredido pelo também ator e diretor, Daniel Alvim, no último sábado (16) e abriu um registro de ocorrência na polícia. A briga aconteceu durante um jantar em um restaurante que os dois estavam, em São Paulo. Em determinado momento, os atores se desentenderam e foram para área externa do local, momento em que os ânimos se exaltaram.



Na discussão, Fábio aparece nas imagens um pouco alterado e começa a xingar Daniel: “Frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca!. Em outro momento, ela grita: Vem me dar porrada, vem!” O diretor então perde o controle e avança em Assunção.