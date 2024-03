Neymar pai pagará fiança de R$ 5 milhões de Daniel Alves

Após ser divulgado que a Justiça Espanhola concedeu liberdade provisória a Daniel Alves, com o pagamento de 1 milhão de euros. O pai de Neymar decidiu que ajudará o atleta sendo o responsável pelo pagamento da fiança do lateral. As informações foram divulgadas pelo jornal "La Vanguardia".

O valor convertido em real, está em cerca de R$ 5,4 milhões. Neymar e seu pai já haviam ajudado Daniel Alves com o pagamento da indenização à vítima de violência sexual. Na época, o pagamento de 150 mil euros serviu como atenuante para diminuir a sentença para quatro anos e meio.

Na web, internautas estão detonando a ajuda feita pela família de Neymar. "Homem sempre se safa de crimes hediondos", afirmou uma seguidora. "Não concordo com isso. Não apoio e não acho bonito", detonou outra pessoa.

Condenação e liberdade

A Justiça da Espanha concedeu, nesta quarta-feira (20/3), liberdade provisória ao ex-jogador Daniel Alves. Para sair da prisão, ele terá de pagar 1 milhão de euros. Daniel foi condenado em 22 de fevereiro a 4 anos e seis meses de prisão por estupro.

A agressão sexual foi cometida em dezembro de 2022, em Barcelona, na Espanha. A decisão ocorreu, segundo o jornal espanhol El Mundo, por maioria da Corte do Tribunal de Barcelona em voto privado. Os magistrados concordaram que o jogador pode sair da prisão se pagar a fiança.

Mas vale ressaltar que Daniel deverá ficar sem os passaportes, espanhol e brasileiro. Ele também não poderá sair da Espanha e deve comparecer semanalmente ao tribunal. Se sair da prisão, Daniel também estará proibido de se aproximar da vítima e não deve ficar a menos de 1 mil metros de distância da casa dela, do trabalho ou de qualquer outro lugar frequentado por ela. A comunicação por qualquer meio também está proibida.









