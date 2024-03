BBB 24: Raquele é alertada por ex-BBB para desconfiar de Yasmin

O jogo acabou pra Raquele dentro do “BBB 24”, mas na vida real polêmicas foram levantadas. Após a eliminação da ex-sister nesta terça-feira (19), a jovem reencontrou Yasmin Brunet nos corredores da TV Globo.

Acontece que, após as ex-BBBs terem posado juntas se abraçando. O ex-brother Fred Nicácio, comentou pra Raquele: “Abre o olho, pretinha. Abre bem o olho”, disparou ele na foto compartilhada pela ex-sister em seu perfil no Instagram.

Na web, internautas apoiaram a falar do ex-BBB: “Abre o olho Raquele, muita gente vai querer limpar a imagem usando você”, alfinetou uma pessoa. “Vai usar os pobres pra limpar a imagem. Mas a realidade é que até a Wanessa tá ignorando ela”, disparou outra seguidora.

Tadeu Schmidt rasga elogios à Raquele

Na madrugada desta quarta-feira (20), a mensagem que Tadeu Schmidtdeixoupara Raquele no programa, ao vivo, após a sua eliminação, está dando o que falar na internet. Acontece que, a sister que entrou no "BBB 24" através da dinâmica do puxadinho, teve uma passagem tranquila e sem polêmicas.

Contudo, ao chegar no estúdio para receber um abraço do apresentador, Raquele foi surpreendida com uma fala carinhosa de Tadeu. “Todo mundo tem um amigo que é tão legal, tão bacana, que a gente fala ‘ah, se Fulano entrasse no BBB, certamente seria campeão!’. Raquele, sabe quem é você? Você seria essa pessoa!”, afirmou.