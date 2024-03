Saiba quem é o affair do ex-marido de Sandy

Seis meses após Sandy anunciar o fim do casamento com Lucas Lima, o ex-marido foi flagrado em clima de romance com uma nova pessoa. Inicialmente divulgada como uma “loira misteriosa”, a identidade dela foi divulgada nesta quarta-feira (20).

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, a nova affair de Lucas Lima é Júlia Martins. Os dois foram flagrados curtindo um dia de sol na praia da Barra da Tijuca. A loira é produtora do Caldeirão com Mion.

Ainda de acordo com as informações, os dois passaram o dia à beira do mar, acompanhados do cachorrinho de estimação de Júlia. Atualmente, ela tem pouco mais de 5 mil seguidores no Instagram e segue o músico.

Júlia Martins é jornalista, fotógrafa e é contratada da TV Globo. Em seu perfil no Instagram, ela costuma compartilhar momentos do seu trabalho, assim como seu dia a dia. Nas fotos ela aparece bastante curtindo as praias cariocas.

Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy estão separados há seis meses. Ao contrário de muitos casais, os dois tiveram um fim de relacionamento amistoso. Eles chegaram a ser flagrados juntos várias vezes e apesar de muitas especulações, a cantora afirma que não reatou com o músico.



