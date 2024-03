BBB 24! Beatriz é massacrada após derrubar Sabrina Sato: "Insuportável"

Beatriz Reis, participante do "BBB 24", se empolgou ao ver Sabrina Sato entrar na casa, na tarde desta quarta-feira, e derrubou a artista no chão. No Twitter, internautas chegaram a pedir a expulsão da sister.

Foi a primeira vez que a apresentadora visitou o local após sua participação na edição no "BBB 3". Logo assim que chegou na casa, a modelo foi recepcionada com euforia pelos brothers e chegou a cair no chão ao ser abraçada por Beatriz.

Logo após o episódio, a cena viralizou no Twitter e internautas não perdoaram. “Beatriz expulsa, ela infringiu a mesma regra inúmeras vezes e hj passou de todos limites”. Ninguém aguenta mais a Beatriz fazer o quer, não seguir regras e não toma uma punição grave sobre isso?”

Contudo, Davi Brito e Matteus Amaral chamaram Beatriz e Alane para conversar após a queda de Sabrina e alertaram as sisters. Davi disse: "Só tem que tomar cuidado pra não derrubar, capaz de machucar ela ainda". E Matteus acrescentou: "Foi o que eu falei ali, se ela bate a cabeça machuca. Tem que tomar muito cuidado, você quase derrubou ela na quina da mesa".

Quando os ânimos se acalmaram, Sabrina Sato chegou a brincar com Bia. "Você é virgem mesmo?" Bia respondeu: “Eu sou virgem. Você sabe que eu sou virgem?" E Sabrina rebateu: "Quando você sair daqui o prêmio eu não te garanto, mas a virgindade eu te ajudo".

sei la... é uma mistura de falta de noção com fata de educação e necessidade de aparecer... a garota simplesmente derrubou a sabrina pic.twitter.com/EhkmEeWP7O — BBBelissima (@BBBelissima) March 20, 2024