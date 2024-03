Claudia Raia tem prejuízo de R$ 60 mil após extravio de malas

A atriz Claudia Raia passou por uma situação complicada com os filhos em uma viagem para Espanha, no ano passado. Acontece que o deveria ser dias para desestressar, acabou se tornando um grande transtorno e foi parar na Justiça.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Claudia Raia e os filhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca Homem de Melo, tiveram a mala extraviada pela Latam Airlines e Iberia Lineas Aereas, o prejuízo, de acordo com eles, chega a R$ 60 mil.

A viagem na classe executiva aconteceu no dia 16 de agosto de 2023. Contudo, ao chegarem no aeroporto de Madrid, no dia 17 de agosto, notaram que todas as sete malas que haviam despachado foram extraviadas.

Em seguida, fizeram todo o trâmite no balcão de atendimento requerendo que as malas fossem entregues o mais rápido possível, pois só estavam com a roupa do corpo. A família se dirigiu ao balcão de atendimento e registraram o termo de irregularidades de bagagem.

Entretanto, a companhia aérea só entregou seis das sete malas 24 horas depois. A última bagagem que era de Enzo, foi entregue dois dias depois que eles chegaram na Espanha. Além do transtorno, Claudia Raia ainda teve que pagar uma taxa de transfer.

Após toda a confusão e prejuízo financeiro, a atriz entrou na justiça alegando um prejuízo de R$ 60 mil. Pois além da empresa sumir temporariamente com as malas, quando acharam, ainda cobraram para entregá-las.